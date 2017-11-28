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«Трактор» одолел рижское «Динамо» в буллитной серии и продлил победную серию

Результативные послематчевые броски удались Кравцову и Бэйлену.
28.11.2017
  |  Хоккей

Сегодня в третьем матче домашней серии «Трактор» принимал рижское «Динамо», соперники провели вторую игру за неделю. Сильнее вновь оказался «Трактор». В первом периоде соперничество было равным, а забросить удалось только хозяевам льда. На 13-й минуте Игорь Полыгалов зашел в зону, развернулся и сыграл на Ивана Вишневского. Тот дальним броском переиграл Яниса Калниньша, записав на свой счет сотое очко.

Во втором периоде гостям удалось сравнять счет. «Динамо» выстояло два меньшинства, а своей попыткой при игре в неравных составах воспользовалось. На 36-й минуте Лаурис Дарзиньш броском практически с дальней дуги круга вбрасывание отправил шайбу в сетку.

В заключительном отрезке игры был забит единственный гол, его провел Рихард Гюнге, но судьи после видеопросмотра взятие ворот отменили. Шведский форвард продолжил давить на ворота соперника и создавать острые моменты, но забросить больше не сумел. В овертайме челябинцы вновь получили возможность сыграть в большинстве, но и этим шансом не воспользовались. А под самый занавес гости могли вырвать победу после ошибки челябинского защитника, но за «Трактор» вступилась штанга.

В серии послематчевых бросков сильнее оказались «черно-белые». Францоуз не пропустил ни разу, а отличиться сумели Виталий Кравцов и Ник Бэйлен. Таким образом, «Трактор» одержал четвертую победу подряд. Следующий матч состоится в четверг против «Торпедо». Прямую трансляцию смотрите на сайте «Первый областной».

«Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Рига) – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – Вишневский (Полыгалов) – 12:03 (5x5)
1:1 – Дарзиньш (Редлихс К., Индрашис) – 35:26 (5x4)
2:1 – Бэйлен – 65:00 ( ПБ)
Вратари: Францоуз – Калниньш.

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