Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.25 -0.45 74.91 -0.34
Челябинск
сейчас
 
-7 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Трактор» до конца сезона остался без лучшего бомбардира

«Трактор» до конца сезона остался без лучшего бомбардира

Об очередной травме в составе челябинцев сообщил Алексей Тертышный.
сегодня в 11:48
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» до конца сезона потерял лучшего бомбардира команды — нападающего Райана Стоа. О травме американца, не игравшего вчерашний матч против московского «Динамо», сообщил исполняющий обязанности главного тренера Алексей Тертышный.

К сожалению, Стоа сломал ногу, ему неудачно попала шайба. Он выбыл до конца сезона. — сказал Алексей Тертышный.

На счету Райана Стоа 27 очков в 59 играх текущего сезона. Форвард является лучшим бомбардиром «черно-белых». Отметим, что в этом сезоне челябинскую команду преследует череда травм. Согласно официальному сайту КХЛ, по состоянию на 13 февраля в составе «Трактора» 4 травмированных игрока: голкипер Владислав Сухачев, защитники Евгений Рясенский и Александр Шинин, а также форвард Пол Щехура.

Напомним, вчера, 18 февраля, «Трактор» с минимальным преимуществом 1:0 обыграл «Динамо» из Москвы. Единственный гол в матче забросил форвард Антон Глинкин. На данный момент «черно-белые» замыкают топ-8 Востока КХЛ, и на 4 очка опережают идущую следом новосибирскую «Сибирь».

Хоккей
Фан-движение «Трактора» выступило с поддержкой руководства
сегодня в 18:37
Фан-движение «Трактора» выступило с поддержкой руководства
Хоккей
Виктор Труфанов поделился мнением о шансах «Трактора» на плей-офф
сегодня в 17:38
Виктор Труфанов поделился мнением о шансах «Трактора» на плей-офф
Хоккей
«Трактор» прервал серию поражений, обыграв московское «Динамо»
вчера в 23:54
«Трактор» прервал серию поражений, обыграв московское «Динамо»
Хоккей
«Трактор» продолжает выездную серию в матче против «Динамо»
вчера в 21:00
«Трактор» продолжает выездную серию в матче против «Динамо»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Фан-движение «Трактора» выступило с поддержкой руководства
сегодня в 18:37
Фан-движение «Трактора» выступило с поддержкой руководства
Общество
Борис Дубровский рассказал о безопасности в образовательных учреждениях Челябинской области
сегодня в 18:26
Борис Дубровский рассказал о безопасности в образовательных учреждениях Челябинской области
Общество
К снижению уровня подростковой преступности должна стремиться Челябинская область
сегодня в 18:06
К снижению уровня подростковой преступности должна стремиться Челябинская область
Общество
Премьера пластического спектакля состоится в Челябинской филармонии
сегодня в 17:45
Премьера пластического спектакля состоится в Челябинской филармонии
Происшествия
В Златоусте мужчина украл более трех миллионов рублей за полчаса
сегодня в 17:41
В Златоусте мужчина украл более трех миллионов рублей за полчаса
Хоккей
Виктор Труфанов поделился мнением о шансах «Трактора» на плей-офф
сегодня в 17:38
Виктор Труфанов поделился мнением о шансах «Трактора» на плей-офф
Общество
Сотрудники магнитогорского «Гипромеза» проверяют квартиры в доме на Карла Маркса
сегодня в 17:27
Сотрудники магнитогорского «Гипромеза» проверяют квартиры в доме на Карла Маркса
Общество
Первый резидент ТОСЭР в Снежинске вышел на плановую производственную мощность
сегодня в 17:12
Первый резидент ТОСЭР в Снежинске вышел на плановую производственную мощность
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6