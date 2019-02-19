/ «Трактор» до конца сезона остался без лучшего бомбардира

Об очередной травме в составе челябинцев сообщил Алексей Тертышный.

Челябинский «Трактор» до конца сезона потерял лучшего бомбардира команды — нападающего Райана Стоа. О травме американца, не игравшего вчерашний матч против московского «Динамо», сообщил исполняющий обязанности главного тренера Алексей Тертышный.

К сожалению, Стоа сломал ногу, ему неудачно попала шайба. Он выбыл до конца сезона. — сказал Алексей Тертышный.

На счету Райана Стоа 27 очков в 59 играх текущего сезона. Форвард является лучшим бомбардиром «черно-белых». Отметим, что в этом сезоне челябинскую команду преследует череда травм. Согласно официальному сайту КХЛ, по состоянию на 13 февраля в составе «Трактора» 4 травмированных игрока: голкипер Владислав Сухачев, защитники Евгений Рясенский и Александр Шинин, а также форвард Пол Щехура.

Напомним, вчера, 18 февраля, «Трактор» с минимальным преимуществом 1:0 обыграл «Динамо» из Москвы. Единственный гол в матче забросил форвард Антон Глинкин. На данный момент «черно-белые» замыкают топ-8 Востока КХЛ, и на 4 очка опережают идущую следом новосибирскую «Сибирь».