/ Фан-движение «Трактора» выступило с поддержкой руководства

«Сектор А» попросил прекратить атаки на команды.

Главное фанатское движение «Трактора» — «Сектор А» выступил с поддержкой руководства челябинской команды. Болельщики призвали поддержать «черно-белых» в сложный период и не поддаваться на провокации, связанные со скандалами вокруг клуба. В частности было упомянуто предложения активистов о сокращении финансирования «Трактора»

Сейчас же мы наблюдаем за планомерной атакой на «Трактор» и руководство клуба. Так называемые урбанисты предлагают лишить «Трактор» финансирования, фактически убить единственную профессиональную команду с 70-летней историей, играющую на высшем уровне. Люди, радеющие за велосипедные дорожки, в городе, где шесть месяцев лежит снег, предлагают лишить огромную армию болельщиков радости. Если пойти на поводу у так называемых активистов-общественников, то Челябинск может потерять самый главный позитивный бренд. Очевидно, что активность псевдо-доброжелателей совпадает с выборным годом и несет прежде всего политическую окраску. — говорится в обращении «Сектора А».

Фан-движение требует прекратить атаки на «Трактор». По мнению фанатов «черно-белых», на данный момент нет видимых причин для смены руководства, с которым команда выиграла бронзовые медали прошлого года, а по-настоящему команде нужна поддержка всех, кто радеет за челябинский хоккей.