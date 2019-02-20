/ «Трактор» играет последний выездной матч «регулярки»

Текстовая трансляция матча в Нижнем Новгороде.

1:0

ВТОРОЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Главная новость для всех, челябинцев, которые любит игру с шайбой: «Сибирь» проиграла «Автомобилисту». Это значит, что независимо от результата матча «Трактора» и «Торпедо» челябинцы вышли в плей-офф! Более того, «черно-белые» могут и подняться на седьмое место. Для этого, конечно же, нужно выигрывать оставшиеся игры, и надеяться на осечки нижегородцев.

Статистика матча после двух периодов: Броски: 43−23; Броски в створ: 23−10; Голы: 1−0; Вбрасывания: 14−16; Блокированные броски: 5−8; Силовые приемы: 1−6; Время в атаке: 11:34—06:02; Штраф: 0−6.

Статистика второго периода: Броски: 28−7; Броски в створ: 18−1; Голы: 0−0; Вбрасывания: 10−10; Блокированные броски: 1−5; Силовые приемы: 0−3; Время в атаке: 07:03—01:49; Штраф: 0−6.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Полыгалов подставлял клюшку под бросок партнера, но не удалось ему в ближнем бою переиграть Тихомирова.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — И вот первый за несколько минут опасный момент. Филип Хольм бросал из левого круга вбрасывания. Судницин видит момент броска и забирает шайбу в ловушку.

38 мин — Пока в матче не происходит опасных моментов, стоит отметить, что обе команды играют в «вольном стиле», то есть позволяют соперникам допускать оплошности и совершают их сами.

36 мин — Сильный бросок Виталия Кравцова с убойной позиции. Шайба летит выше, покидая пределы после после контакта с заградительным стеклом.

36 мин — Игорь Полыгалов выкатывался на ворота и отдавал пас на партнера, у которого в последний момент не получился бросок.

35 мин — Егор Дугин заводит шайбу в зону «Торпедо», но Игорь Исаев не успевает закрыть борт. Перехват нижегородцев и бросок по воротам, Судницин в игре.

34 мин — Игра в средней зоне. «Торпедо» входит в зону, но также не может создать момент.

33 мин — Челябинцы с шайбой. Игроки «Трактора» вошли в зону атаки, но не смогли создать момент.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

32 мин — Нижегородцы вновь забрались в зону и попытались бросить, но защита челябинцев не позволила провести момент.

31 мин — «Торпедо» в большинстве. Борьба у борта, шайба переходит к «Трактору».

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Александр Рыбаков, команда «Трактор».

30 мин — Нижегородцы разыгрывают отложенный штраф. Бросок от синей линии, мимо ворот. Затем бросок верхом и штанга выручает «Трактор», после чего Судницин накрывает шайбу ловушкой.

29 мин — Опасный момент у ворот Судницина. Игрок хозяев принимал шайбу прямо на пятачке, но не смог развернуться для броска. В следующем моменте один из игроков «Трактора» нарушает правила.

28 мин — Выход 2 в 2 от нижегородцев. Бросок, шайба летит выше.

27 мин — Бросок из-под игрока от хоккеиста «Торпедо». Судницин момент не видит, но отражает.

26 мин — Очередной наброс на ворота «Трактора», на этот раз от Дениса Баранцева, заставляя Судницина вступить в игру.

25 мин — Атака «Торпедо». Наброс на ворота, перехват от защиты челябинцев и контратака, в которой, правда, «Трактору» не удается пройти к воротам.

24 мин — «Черно-белые» вышли из обороны, но пока что им не удалось провести атаку. Начало второго периода проходит в обороне.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

23 мин — Продолжают атаковать хозяева. Бросок Артема Аляева, но Александр Судницин реагирует на момент.

УДАЛЕНИЕ. За выброс шайбы за пределы площадки на 2 минуты наказан Игорь Исаев, команда «Трактор».

22 мин — Большинство «Торпедо». Вброс шайбы в зону от нижегородцев, но отбрасываются игроки «Трактора». Правда, с нарушением правил.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказ Кристиан Томас, команда «Трактор».

21 мин — Стартовое вбрасывание периода за хозяевами площадки. Нижегородцы проводят атаку, «Трактору» удается отбиться, но затем Кристиан Томас фолит в атаке.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 15−16; Броски в створ: 5−9; Голы: 1−0; Вбрасывания: 4−6; Блокированные броски: 4−3; Силовые приемы: 1−3; Время в атаке: 04:31—04:13; Штраф: 0−0.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Мощно заряжает защитник «Трактора» со средней дистанции, но попадает в конек соперника.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Бросок Антона Глинкина — выше ворот. Следом «Торпедо» начинает атаку, но попадает в положение «вне игры».

18 мин — Кравцов с шайбой. Виталий искал варианты для продолжения в атаке, затем набросил на ворота, но Тизомиров отразил.

16 мин — Денис Паршин замыкал опасный набросок на ворота Александра Судницина, но шайба разминулась со створом ворот.

15 мин — С шайбой игроки «Трактора». Виталий Кравцов пасует на Натана Глинкина, тот делает пас на Карпухина, но защитник бьет сильно мимо. Затем Кравцов пользуется ошибкой защитника хозяев, но не забивает гол.

14 мин — Марсель Шолохов бросает по воротам «Торпедо» — шайба летит выше.

12 мин — Илья Карпухин бросает с дальней дистанции, но видит все Тихомиров и отражает бросок. Ответная атака хозяев 2 в 2. Передача на дальнюю штангу, шайба не доходит до адресата.

11 мин — Кристиан Томас с помощь финта пытался пройти к воротам «Торпедо», но был остановлен защитой.

10 мин — Ответ «Трактора». Бросок, голкипер нижегородцев справляется.

9 мин — «Торпедо» контролирует шайбу в зоне челябинцев. Позиционная атака хозяев поля затягивается больше чем на минуту, но без бросков.

8 мин — «Трактор» в атаке. Бросок в ближний угол, Тихомиров в игре.

7 мин — Попытка наброса, но шайба покинула пределы площадки.

5 мин — Челябинцы в атаке. Проход к воротам, но голкипер гостей Андрей Тихомиров отражает.

4 мин — Нижегородцы начинают свою атаку, но защита «Трактора» не позволяет им проброться к воротам.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Роберт Саболич, команда «Торпедо».

3 мин — Мощный бросок игрока хозяев Роберта Саболича от синей линии, и это гол.

2 мин — Обе команды провели неплохие первые атаки, но голкиперы на месте.

1 мин — Стартовое вбрасывание за игроками «Трактора». Матч начался. Атака челябинцев. Мощный бросок из левого круга вбрасывания — мимо.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Стартовые составы команд на игру. До начала осталось совсем немного.

Добрый вечер всем, кто любит хоккей! Сегодня, 20 февраля, челябинский «Трактор» играет заключительный матч последней выездной серии сезона. В соперниках — уже хорошо знакомое нижегородское «Торпедо».

И уже сегодня челябинский коллектив может окончательно закрыть все задачи, связанные с выходом в плей-офф. Что для этого нужно? Не проиграть в основное время, набрать один балл и начать готовится к первому раунду игр на вылет.

Удастся ли «черно-белым» решить эту задачу? Узнаем сегодня. Начало игры — в 21:00 по Челябинскому времени.