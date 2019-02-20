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/ «Трактор» может оформить путевку в плей-офф в матче против «Торпедо»

«Трактор» может оформить путевку в плей-офф в матче против «Торпедо»

Для попадания в топ-8 челябинцам достаточно не проиграть в основное время.
сегодня в 11:49
  |  Хоккей

Важнейший матч предстоит сегодня, 20 февраля, челябинскому «Трактору». Команда Алексея Тертышного, несмотря на 4 поражения в пяти последних играх, может решить задачу выхода в плей-офф в матче против нижегородского «Торпедо».

Для того, чтобы окончательно оформить прописку в топ-8 Востока и не оставить шансов на попадание туда для новосибирской «Сибири», челябинцам необходимо набрать хотя бы 1 балл, то есть не проиграть в основное время. В этом случае, а так же в случае победы как в основное, так и в дополнительное время, «Трактор» окажется в раундах на вылет, где сыграет с лидером Восточной конференции — «Автомобилистом».

Как сказал в интервью официальному сайту КХЛ нападающий «Трактора» Антон Глинкин, команда следит за новосибирцами, но понимает: все в этом заочной дуэли зависит только от «черно-белых».

Можно сколько угодно делать вид, что мы не смотрим за соперниками и полагаемся только на себя. Но, естественно, мы следим за их результатами. Но, в первую очередь, нас волнует собственная игра. Не ждём ошибок от «Сибири», а хотим пройти в плей-офф за счёт собственных побед. Говорим о сопернике внутри команды, но особого внимания этому не придаём. Сейчас ситуация с выходом в плей-офф в наших руках. Побеждай — и будешь биться за Кубок Гагарина как бы ни сыграл соперник. — цитирует Антона Глинкина официальный сайт КХЛ.

Сегодняшний соперник «Трактора» — «Торпедо» — уже решил задачу попадания в плей-офф. Нижегородцы заняли седьмое место, а их соперником, вероятнее всего, станет идущий вторым астанинский «Барыс». Отметим, что в своем последнем матче «Торпедо» как раз обыграло «Сибирь».

Встреча челябинцев и нижегородцев состоится сегодня, 20 февраля, в КРК «Нагорный». Время начал матча — в 21:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию противостояния «Трактора» и «Торпедо» смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Кроме того, читателям «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция матча.

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