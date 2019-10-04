«Сработало большинство»: у «Металлурга» первая победа после 4 поражений

В Магнитогорске команда сыграла против «Локомотива».

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В Магнитогорске 3 октября состоялся новый матч регулярного чемпионата КХЛ. На льду встретились «Металлург» и «Локомотив».

Хозяева вышли на площадку в боевом настроении и с первых же минут завладели инициативой. И когда был удален ярославский игрок, то бригада большинства «Магнитки» не стала терять времени и открыла счет в матче, разыграв красивую комбинацию — 1:0. До конца первого периода у хозяев было еще несколько возможностей для того, чтобы увеличить разрыв в счете, но вратарь «Локомотива» их нейтрализовал.

Во второй двадцатиминутке активными стали уже гости. И это принесло свои плоды: на 32-ой минуте матча Антон Ландер практически от синей линии забросил шайбу в ворота Василия Кошечкина. «Металлург» это не устроило, и ровно через 2 минуты Деннис Расмуссен отправил сопернику вторую шайбу в этом матче. Команды ушли на перерыв со счетом 2:1.

В самом начале третьего игрового отрезка «Локомотив» вновь сравнял счет. С точки вбрасывания ярославцы хорошо разыграли позиционную комбинацию, а Николай Аверин воспользовался шансом. На 48-ой минуте гости нарушили правила, магнитогорцы снова этим воспользовались — Иван Верещагин точным броском от синей линии вывел команду вперед. А через 3 минуты Денис Паршин увеличил разрыв в счете до двух шайб, завершив комбинацию партнеров — 4:2. В финале матча гости сократили разрыв до минимума, играя вшестером против четверых магнитогорцев, но на большее хоккеистов «Локомотива» не хватило. За три секунды до финальной сирены Николай Кулёмин поразил пустые ворота ярославской команды. Встреча завершилась победой «сталеваров».

Главный тренер южноуральской команды Илья Воробьев в послематчевой пресс-конференции отметил, что в игре хорошо сработали большинством.

«Сегодня был матч команд, которым очень нужны очки, напряженная игра. Молодцы, что выиграли. Радует то, что сработало большинство. Бились, кусались, блокировали броски — это очень хорошо. Сегодня довольны большинством. Оно долго не получалось, но сегодня сработало, это здорово», — поделился Илья Воробьев.

Следующий матч вновь пройдет в Магнитогорске. 5 октября «Металлург» сойдется на льду с нижегородским «Торпедо».