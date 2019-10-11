Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин уволен со своего поста

Это произошло после проигрыша команды в матче с «Адмиралом».

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10 октября в Магнитогорске состоялся матч КХЛ между командами «Металлург» и «Адмирал». Клуб из Владивостока в овертайме одержал победу над «сталеварами» и игра завершилась со счетом 3:4 ОТ.

После окончания матча стало известно, что вице-президент клуба Геннадий Величкин отправлен в отставку со своей должности. Ранее он заявлял, что уйдет только тогда, когда команда выиграет еще один Кубок Гагарина.

На данный момент «Металлург» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В их активе всего 4 победы за 16 матчей.

Напомним, при Геннадии Величкине хоккейный клуб «Металлург» два раза завоевывал Кубок Гагарина (2013/14, 2015/16). Сам Величкин семь раз признавался лучшим хоккейным руководителем России.