Кто займет место Величкина? Хоккейный обозреватель Павел Лысенков об отставке в Магнитогорске

Сам вице-президент «Металлурга» общаться отказался.

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Вечером 10 октября стало известно, что вице-президент ХК «Металлург» отправлен в отставку со своего поста. На данный момент в клубе эту информацию не подтверждают, а сам Геннадий Величкин отказался давать комментарии.

Корреспондент сайта «Первый областной» пообщался об уходе Геннадия Величкина с хоккейным обозревателем телеканала «МатчТВ» Павлом Лысенковым.

«Я согласен с тем, что команда играет неудачно. Но летом была проведена сильная кампания, появились хорошие игроки в клубе. Говорили, что „Магнитка“ — лидер по усилению. Но они вошли в „зону турбулентности“ с самого начала чемпионата», — отметил Павел Лысенков.

Также проходила информация, что Геннадия Величкина сняли с должности прямо во время игры «Металлурга» и «Адмирала», когда магнитогорцы проигрывали сопернику со счетом 0:2. Кроме того, было отмечено, что Величкин уже однажды уходил со своего поста, но через некоторое время вернулся в клуб и дважды завоевал с командой Кубок Гагарина.

«Величкин очень большой человек для Магнитогорска, он вместе с Виктором Рашниковым — президентом клуба — создавал эту команду. Все равно он будет при команде, просто, не в той роли. Его заслуги за почти 30 лет работы неоценимы. Думаю, после слов Геннадия Ивановича про Кубок Гагарина, „Магнитка“ обречена стать чемпионом в этом году. Величкин ушел — осталось лишь взять Кубок»,— рассказал Павел Лысенков.

Также в ходе разговора отмечалось, что на пост Геннадия Величкина рассматривают две кандидатуры: хоккейного функционера, бывшего генменеджера «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста», эксперта КХЛ-ТВ Леонида Вайсфельда и спортивного директора ХК «Сочи» Сергея Гомоляко.

«Есть вопрос в том, кого возьмут в роли управленца. Гомоляко и Вайсфельд — абсолютно разные люди, у них разный путь развития. Но у Вайсфельда есть очень большой опыт формирования бюджета: он умеет подбирать хороших игроков за небольшие деньги. Другое дело, как его, Гомоляко или кого-либо еще будут воспринимать в Магнитогорске, где существуют устоявшиеся традиции», — рассуждает Павел Лысенков.

Напомним, ХК «Металлург» сейчас занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции. В их активе 12 очков за 16 проведенных матчей.