«Металлург» уступил московскому «Динамо»

Матч завершился преимуществом столичной команды.

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14 октября в Москве состоялся матч КХЛ между командами «Динамо» и «Металлург».

Первый период прошел с преимуществом гостей. Этому способствовали несколько удалений у столичной команды, но не помешало хозяевам льда в лице Микса Индрашиса открыть счет на восьмой минуте игры. Далее «Динамо» заработали два удаления подряд, дав «Металлургу» поиграть в формате 5 на 3. И за секунду до конца этого численного преимущества, капитан «сталеваров» Сергей Мозякин реализовал его, забросив шайбу в ворота Александра Еременко. А через минуту Мозякин забросил вторую шайбу в ворота «Динамо». Команды ушли на перерыв со счетом 1:2.

Во второй двадцатиминутке активными были москвичи. На 25-ой минуте игры гол в ворота Василия Кошечкина отправил Юусо Хиетанен, сравняв счет. А затем, практически в конце периода, у хозяев также отличился и Дмитрий Яшкин. Второй период закончился со счетом 3:2.

В третьем отрезке уже нападающий «Металлурга» смог сравнять счет, забросив важную для своей команды шайбу. Но отдавать «сталеварам» этот матч «Динамо» не было намерено. Поэтому на середине последнего периода свою шайбу забросил Владислав Кулемин. За две минуты до конца матча тренерский штаб «Металлурга» решил заменить вратаря на шестого полевого игрока. И этим отличным шансом практически сразу воспользовались хозяева льда, забросив шайбу в пустые ворота. Но магнитогорцы не учли ошибок и за минуту до конца времени игры вновь сняли вратаря. Тогда уже Микс Индрашис, который забросил первую шайбу в матче, решил оформить и последнюю. Вновь в пустые. В итоге, матч завершился со счетом 6:3 в пользу хозяев льда — московского «Динамо».

«Два решающих гола привезли себе сами, когда сравняли и пропустили четвёртый. Честно говоря, все наши проблемы связаны с физикой. В какой-то момент получается, что мы держим игру, а дотянуть до конца не хватает. Помимо всего прочего у нас много травмированных, некоторые ребята вообще на уколах играют», — подвел итоги матча Илья Воробьев, главный тренер «Металлурга».

Следующую встречу магнитогорцы проведут завтра, 16 октября, в Сочи, где их соперником станет одноименный с городом хоккейный клуб.