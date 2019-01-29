/ Артемий Панарин обсудит контракт с «Коламбусом» в конце сезона

О намерениях «Хлебушка» сообщил его агент.

Нападающий команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин будет обсуждать свой контракт с нынешней командой только в конце сезона. Об этом заявил агент игрока Дэн Мильштейн.

Мы сообщили команде, что готовы обсуждать будущее Артемия после сезона. Наш приоритет — сосредоточиться на оставшейся части сезона и попытаться выиграть Кубок Стэнли для «Коламбуса» и его болельщиков. Никаких дополнительных комментариев по этому вопросу не будет. — заявил Дэн Мильштейн через свой аккаунт в «Твиттере».

Напомним, ранее обозреватель ресурса The Athletic Аарон Порцлайн писал о том, что игрок и агент встретились в Майами, где и обсуждали будущее игрока.

Добавим, в случае, если Панарин не будет обменян в другой клуб или не заключит новый контракт с «Коламбусом», он станет неограниченно свободным агентом 1 июля. В свою очередь клуб может обменять контракт игрока до 25 февраля, именно тогда настанет последний день обмена в НХЛ.

По данным ресурса CapFriendly, который занимается анализом контрактов игроков НХЛ, соглашение «Хлебушка» с «Коламбусом» не содержит пунктов о запрете на обмен.