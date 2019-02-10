/ Гол и две передачи Артемия Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Вегас»

«Хлебушек» набирает очки, несмотря на неразбериху с контрактом.

Артемий Панарин продолжает забивать голы и раздавать результативные передачи. В завершившемся сегодня, 11 февраля, утром матче «Коламбус Блю Джекетс» против «Вегас Голден Найтс» «Хлебушек» записал в свой актив три результативных балла.

Свой гол уроженец Коркино забил в концовке второго периода. Артемий Панарин воспользовался грубой ошибкой вратаря «Вегаса» Марка-Андре Флери и забросил шайбу в пустые ворота, сравняв счет, который до этого момента был в пользу «Вегаса».

А уже третьим периоде «Хлебушек» напомнил о своих ассистентских способностях. Сначала, при счете 3:2 в пользу «Вегаса» Артемий Панарин отдал прямой пас на Кэма Эткинсона, который выкатился к воротам Флери и вновь сделал цифры на табло равными.

А уже несколько минут спустя уроженец Коркино стал участником голевой комбинации в большинстве, которую замкнул все тот же Кэм Эткинсон.

Всего же в этом матче Артемий Панарин провел на льду 17 минут и 28 секунд и кроме 3 набранных баллов отметился 1 перехватом и допустил 1 потерю шайбы при показателе полезности «+1». Всего в этом сезоне на счету Панарина 63 очка в 52 матчах сезона.