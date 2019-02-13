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/ Артемий Панарин поучаствовал в победе «Коламбуса» над «Вашингтоном»

Артемий Панарин поучаствовал в победе «Коламбуса» над «Вашингтоном»

«Хлебушек» забил гол, а вот Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями.
сегодня в 14:26
  |  Хоккей

Очередной забитой шайбой, на этот раз — в пустые ворота, отметился форвард «Коламбус Блю Джекетс». Уроженец Коркино поучаствовал в победе «Синих Жакетов» над «Вашингтон Кэпиталз» в матче, который прошел сегодня утром по челябинскому времени.

Свой гол Артемий Панарин забил в самом конце третьего периода, когда «Столичные» при счете 2:0 в пользу «Коламбуса» сняли вратаря, чтобы провести финальный штурм. За 10 секунд до конца третьего периода «Хлебушек» получил пас на своей синей линии от одноклубника и мощным броском отправил шайбу в пустые ворота «Вашингтона».

Этот гол стал для Артемия Панарина 22-м в нынешнем сезоне. Всего в этом матче коркинец провел на льду 21 минуту и 16 секунд, совершил 2 броска в створ ворот. Кроме 22 забитых шайб в активе Артемия Панарина 42 результативных передачи в текущем сезоне.

Отметим, что другие россияне в составе обеих команд тоже отличились. Так, голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 20 бросков и сыграл третий матч «на ноль» в текущем сезоне. А вот игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

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