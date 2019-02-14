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/ Эксперты рассказали о возможном переходе Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз»

Эксперты рассказали о возможном переходе Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз»

«Жакеты» и «Короли» могут обменяться российскими игроками.
сегодня в 14:31
  |  Хоккей

Чуть больше недели остается до дедлайна в НХЛ. 25 февраля вступит в силу запрет на обмен игроков. В связи с этим появляется все больше слухов относительно переходов некоторых хоккеистов. Самым «лакомым кусочком» для команд многие эксперты считают уроженца Коркино Артемия Панарина.

Накануне хоккейный инсайдер Эллиот Фридман прокомментировал очередной слух о смене «Хлебушком» игровой прописки, а именно переход игрока в «Лос-Анджелес Кингз». Как отмечает Фридман, «Кингз» не заинтересованы в длительной перестройке состава, именно поэтому обеим сторонам может быть интересен переход.

Мне интересно, включится ли «Лос-Анджелес» в гонку за Панарина. «Короли» не заинтересованы в длительной перестройке состава, и считается, что Южная Калифорния занимает одно из первых мест в списке приоритетов Артемия. Конечно, «Кингз» может подождать до 1 июля, но есть выгода приобрести его уже сейчас. У «Лос-Анджелеса» есть два выбора в первом раунде драфта, один из них был получен за обмен Джейка Маззина в «Торонто». — отметил Эллиот Фридман.

По версии Эллита Фридмана, «Коламбус» может быть заинтересован в другом россиянине — игроке «Лос-Анджелеса» Илье Ковальчуке.

«Коламбус», помнится, был заинтересован в Илье Ковальчуке, но он сам может контролировать, куда отправиться, а «мундиры» могут не захотеть брать себе его контракт, который действует ещё два сезона. Обмен Панарина может вдохнуть в «Лос-Анджелес» новую жизнь. — заключил эксперт.

В свою очередь генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен высказался о том, возможны ли обмены Артемия Панарина и вратаря Сергея Бобровского.

Я всё ещё принимаю звонки от заинтересованных групп. Есть ли установленная цена на Панарина и Бобровского? Нет. Сделайте предложение, если вы заинтересованы. Не могу сказать, что несколько ближайших матчей будут оказывать серьёзное влияние на то, состоится обмен или нет. Всё зависит от результатов сделки, результатов текущих и в плане ближайшего будущего. Нам нужно рассмотреть все варианты, и, как только они будут перед нами, мы примем решение. Я верю в нашу группу хоккеистов, у нас хороший коллектив. У нас команда, которая близка по духу. У нас есть многие компоненты, чтобы совершить хороший кубковый поход и выиграть Кубок Стэнли. — заявил Ярмо Кякяляйенен.

В текущем сезоне на счету Артемия Панарина 64 очка в 53 играх, уроженец Коркино занимает первое место по голевым передачам, второе — по забитым голам и третье по показателю полезности.

Илья Ковальчук c 26 баллами находится на 5 месте в списке бомбардиров, на аналогичной позиции в рейтинге ассистентов и на 4 месте среди голеадоров.

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