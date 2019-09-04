СКА обыграл «Трактор»

Питерский клуб побеждает в Челябинске.

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Сегодня, 4 сентября, в Челябинске состоялся второй матч нового сезона регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз соперниками «Трактор» стал клуб СКА из Санкт-Петербурга. Матч закончился в дополнительное время со счетом 3:4 в пользу питерского СКА.

В первом периоде ни одна команда не могла задержаться надолго в зоне соперника. Но оба клуба пользовались этими возможностями, чтобы нанести броски по воротам. И СКА один из моментов удался. На 13-ой минуте счет открыл Владимир Ткачев.

Второй же период получился гораздо динамичнее, а «Трактор» показал свою агрессию. Три шайбы подряд от челябинцев заставили игроков СКА начать действовать активнее. Поэтому ответ в виде двух шайб питерцев не заставил себя долго ждать. И на конец второй двадцатиминутки счет был 3:3. Отметим, что хоть «Трактор» и действовал агрессивно, но 3 удаления за численное преимущество возмущали наставника челябинцев Петериса Скудру.

Поэтому в третьем периоде обеим командам пришлось все начинать сначала. Были отличные броски, хорошие голевые моменты, но результата этого не принесло. Игра перешла в овер-тайм в формате 3 на 3. Но тут был сильнее питерский СКА. Последнюю шайбу в ворота Василия Демченко забросил Сергей Плотников.

Следующие два матча «Трактор» проведет в Хабаровске против «Амура» 7 и 8 сентября.