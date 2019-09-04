Максим Якуценя прокомментирует матч «Трактора»

Экс-нападающий «черно-белых» даст свою оценку игре.

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Сегодня, 4 августа, состоится матч между челябинским «Трактором» и питерским СКА. Вместе с комментатором Константином Устьянцевым будет работать и экс-нападающий «Трактора» Максим Якуценя.

В этом году 38-летний Якуценя завершил свою профессиональную карьеру и с тех пор он часто появляется на матчах «Трактора» и как зритель, и как эксперт. Спортсмен выскажет свое мнение об игре после второго периода встречи и после её завершения.

Напомним, что Максим Якуценя входит в топ-100 снайперов отечественных чемпионатов. На его счету 190 забитых голов на высшем уровне. За 618 матчей в КХЛ он набрал 310 очков. Среди достижений игрока- бронзовые медали чемпионата России 2007 года, Кубок Континента 2012, «бронза» (2012, 2018) и «серебро» (2013) Кубка Гагарина 2012 года.

Матч «Трактора» против СКА в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv, а сайт 1obl.ru будет вести текстовую трансляцию.