Болельщик «Трактора» сделал предложение возлюбленной во время матча

На челябинской ледовой арене вершатся судьбы не только ледовые, но и человеческие.

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В Челябинске состоялся второй матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20. На льду встречались команды «Трактор» и СКА.

Во время динамичного второго периода, когда страсти на льду были накалены до предела, один из челябинских болельщиков решил сделать предложение своей возлюбленной. Молодой человек воспользовался коммерческой паузой, чтобы задать один из самых важных вопросов в своей жизни.

«Я хочу прожить с тобой всю жизнь, поэтому здесь и сейчас я хочу, чтобы ты ответила: согласна ли ты стать моей женой?», — стоя на одном колене произнес молодой человек.

Она сказала «да»! Будущих молодоженов поздравили аплодисментами все находящиеся на трибунах ледовой арены «Трактор».

Отметим, что заядлые болельщики не в первый раз выбирают матч «Трактора» местом для предложения руки и сердца. Ежегодно на играх «черно-белых» соединяются судьбы их фанатов.

Редакция сайта «Первый областной» также поздравляет молодых людей и желает счастливой совместной жизни!