Текстовая трансляция встречи между «Трактором» и СКА

В Челябинске продолжается первая домашняя серия сезона-2019/20.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит государственный гимн Российской Федерации и начнется долгожданный матч.



Тренерские составы обеих команд уже определились с игровыми составами на сегодняшний матч.











Здравствуйте уважаемые любители хоккея! Сегодня, 4 сентября, сайт «Первый областной» приветствует хоккейных болельщиков на матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20. «Трактор» вновь играет дома, на этот раз их соперником станет питерский СКА. К слову, прямая трансляция матча доступна на сайте 1obl.tv и на телеканале ОТВ.

Напомним, что прошлый матч «Трактор» уступил подмосковному «Витязю» со счетом 2:4. А СКА обыграли наших соседей — магнитогорский «Металлург» с итоговым счетом 3:1.

Также отметим, что «Трактор» и СКА по ходу всех сезонов КХЛ встречались 23 раза. И челябинцам не сильно везло: лишь 7 выигрышей, против 16 у СКА.

Итак, кто же окажется сильнее? «Трактор» Петериса Скудры или же СКА Алексея Кудашова? Узнаем вместе.

Начало матча в 18:50 по местному времени.