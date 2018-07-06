/ Новый голкипер «Трактора» подготовил уникальный шлем с символикой клуба

Амуницию украшает заглавная «Т» и белый медведь.

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30-летний Александр Судницын готовится к новому сезону не только на льду. Новый голкипер челябинского «Трактора» заказал шлем в цветах команды. Вратарскую амуницию украшает символика «черно-белых». На каждой стороне изображен один из символов челябинского клуба — буква «Т» и белый медведь.

Снимками и фотографиями поделился в социальных сетях аэрограф, оформивший шлем.

Рулоны скотча и трафаретной пленки. Плоттеры, ножи макетные, виниловый скотч. Корпение и крепкие нервы. — подписал результат аэрограф из объединения «Лига художников».

Напомним, челябинский «Трактор» подписал нового вратаря после ухода чеха Павла Францоуза в клуб Национальной хоккейной лиги. 30-летний голкипер раньше защищал ворота ярославского «Локомотива». Теперь ему придется конкурировать с Василием Демченко, спортивная амуниция которого среди болельщиков высоко ценится.

Напомним, что уже известно расписание игр КХЛ сезона 2018/2019. Ознакомиться с ним можно здесь.