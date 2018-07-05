/ Челябинский «Трактор» проведет 62 игры в «регулярке» в новом сезоне

КХЛ представила календарь матчей сезона 2018/2019.

Континентальная хоккейная лига представила календарь на сезон 2018/2019. В соответствии с ним челябинский «Трактор» проведет 62 матча в регулярном чемпионате. Из них 31 будет домашним, а 31 — выездным. Команда сыграет по 2 игры с другими представителями «Востока» и «Запада», еще по 2 — с клубами из своего дивизиона.

Компанию челябинцам в дивизионе Харламова составят свердловский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», нижнекамский «Нефтехимик» и нижегородский «Торпедо».

Первую игру вне своей арены «черно-белые» проведут против другой южноуральской команды. После уральского дерби состоятся выездные матчи с финским «Йокеритом», московским «Спартаком» и хоккейным клубом «Сочи».

В расписании предусмотрены паузы для проведения трех этапов Евротура и Матча Звезд. Старт плей-офф намечен на 25 февраля для команд обеих конференций. Седьмой матч финала, при необходимости, назначен на 25 апреля.

Полный календарь матчей челябинского «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2018/2019 смотрите здесь.

