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/ Хоккеисты «Трактора» проверили здоровье перед новым сезоном. Видео

Хоккеисты «Трактора» проверили здоровье перед новым сезоном. Видео

Спортсмены постепенно возвращаются в строй.
сегодня в 21:32
  |  Хоккей

Игроки челябинского «Трактора» вышли из отпуска с новыми силами. Хоккеисты уже начали предсезонную подготовку под руководством нового главного тренера. Перед этим они проверили свое здоровье. Впереди — физподготовка на «земле» и на льду.

Сегодня у нас прошел медосмотр, надеюсь, что все показатели будут в порядке. — поделился защитник «Трактора Ник Бэйлен.

Хокекисты не забывали о своей физической форме во время перерыва. Защитник Алексей Петров, например, занимался с супругой бегом. Товарищ по команде — Евгений Лапенков, отдал предпочтение более серьезным нагрузкам.

К сезону готовился в стандартной форме. Я каждое лето делаю практически одно и то же. Много бегал, велосипед крутил, ходил в тренажерный зал. Все прошло по плану. — рассказал форвард «Трактора» Евгений Лапенков.

Напомним, тренировочные сборы «черно-белых» пройдут в финском Паюлахти. В Суоми хоккеисты пробудут с 20 июля по 3 июля. После разминки «черно-белые» проведут несколько контрольных матчей.

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