/ Челябинский «Трактор» поднялся на 14 строчек в рейтинге лучших клубов Европы

«Черно-белые» расположились между командами из Швеции и Швейцарии.

Хоккейный портал HockeyArchives представил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы. Авторитетное издание включило в список сразу две южноуральские команды — «Трактор» и «Металлург». Челябинцы поднялись сразу на 14 строчек и попали в топ-15.

В первую очередь, в этом рейтинге учитывались спортивные показатели клубов в прошедшем сезоне. Бронза, завоеванная Трактором, позволила нашему клубу подняться сразу на 14 позиций вверх. Достойный результат. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель службы по связям с общественностью и информации Ян Пастухов.

Всего в топ вошло 30 российских команд. Первым остается питерский СКА, на третьем месте — московское ЦСКА. Обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона — казанский «Ак Барс», находится на четвертом месте. Магнитогорский «Металлург» — на 28 строчке.