/ Сэт Джонс о Панарине: «Больше всего ему нравятся выходные»

Одноклубник «Хлебушка» рассказал о «закулисной жизни» южноуральца.

Игрок команды НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс поделился впечатлениями о своем одноклубнике Артемие Панарине. По словам защитника, несмотря на незнание английского языка, «хлебушек» является открытым и веселым человеком.

Панарин до сих пор не говорит по-английски, но он очень весёлый и открытый парень. Он пытается говорить, но не всегда может составить полное предложение. Больше всего ему нравятся выходные. Он всегда говорит нам в раздевалке: «Идите кто-нибудь в кабинет главного тренера, попросите выходной». А каждый раз, когда он проходит мимо, спрашивает: «Ну что, завтра — выходной?» — цитирует Сета Джонса ESPN.

Не остались без внимания Джонса и слухи о возможном уходе Панарина и другого россиянина, вратаря Сергей Бобровского, из «Коламбуса». Сет Джонс уверен, что все в данной ситуации зависит лишь от желания спортсменов.

Что касается будущего Панарина и Бобровского в «Коламбусе», то если они захотят остаться, то останутся. Знаете, в начале сезона в нашей раздевалке было что-то не очень хорошее. Было много вопросов со стороны журналистов, все об этом думали. Но это право хоккеистов поступать так, как они хотят. В начале сезона это было проблемой, но сейчас её нет. Мы сами с Бобом и Панариным шутим об этом. Все знают, что в сезоне каждый из них выложится по максимуму. — рассказал Сет Джонс.

Напомним, летом, перед началом сезона, в американских спортивных СМИ стали появляться многочисленные слухи о переходе «Хлебушка» из «Коламбуса» в другой клуб. Среди вариантов продолжения карьеры для Панарина эксперты называли «Чикаго Блэкхоукс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лос-Анджелес Кингз», «Флориду Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнингз».

Отметим, если Панарин не продлит контракт с «Коламбусом» до конца сезона, то станет неограниченно свободным агентом и сможет перейти в любой клуб НХЛ совершенно бесплатно, поэтому «Синим Жакетам» необходимо либо продлить контракт с «Хлебушком», либо обменять его в один из клубов НХЛ. По словам агента Артемия Панарина Дэна Мильштейна он и игрок примут решение о будущем в январе.