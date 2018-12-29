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/ Артемий Панарин забросил сотую шайбу в НХЛ

Артемий Панарин забросил сотую шайбу в НХЛ

Достижение установлено за 270 игр.
сегодня в 13:34
  |  Хоккей

Нападающий команды «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс». Гол «Хлебушка» установил окончательный счет в матче, который, однако, обернулся для «Синих Жакетов» поражением со счетом 2:4.

Артемий Панарин забросил шайбу броском в касание из левого круга вбрасывания, после передачи от Зака Веренски. Заброшенный гол стал для «Хлебушка» 12-м в нынешнем сезоне.

В этой игре уроженец Коркино провел на льду 20 минут и 56 секунд и забил единственнм броском в створ ворот. Статистика потерь и перехватов нападающего — 1:2.

Всего за карьеру в НХЛ Артемий Панарин набрал 274 очка в 279 матчах лиги. В нынешнем сезоне на счету Панарина 41 результативный балл в 36 играх при показателе полезности «+4».

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