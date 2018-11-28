/ Агент хоккеиста Артемия Панарина рассказал о его будущем

«Пока что он по-настоящему счастлив тем, как все складывается в этом сезоне», — отметил Дэн Мильштейн.

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о планах своего клиента Артемия Панарина на будущее. Напомним, уже несколько месяцев ходят слухи относительно того, где продолжит свою карьеру уроженец Коркино. Агент и игрок собираются обсудить этот вопрос во время пятидневного перерыва нынешней команды «Хлебушка», который состоится с 20 по 26 января 2019 года.

Я и Артемий собираемся сесть и обсудить деловые вопросы, как только он будет готов. Пока что он по-настоящему счастлив тем, как все складывается в этом сезоне. Мы поговорим о делах во время январского перерыва. Сейчас нет никакого давления со стороны клуба. Все сосредоточены только на победах. — сказал Дэн Мильштейн в интервью официальному сайту НХЛ.

Если нападающий не продлит контракт с «Коламбусом», то этим летом Артемий Панарин станет неограниченно свободным. Отметим, что переговоры «Хлебушка» с «Синими Жакетами» были приостановлены перед началом сезона.

Среди возможных вариантов для продолжения карьеры Артемия Панарина рассматриваются сразу несколько клубов НХЛ, однако самый популярный вариант среди экспертов и болельщиков — «Нью-Йорк Рейнджерс». Специалисты уверены, что Артемий хоккеист окажется именно в этой команде.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Артемия Панарина 23 матча, 6 голов и 20 передач при показателе полезности «+4». В среднем спортсмен проводил на льду 19 минут и 26 секунд.