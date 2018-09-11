/ Смотрите на 1obl.tv южноуральское противостояние «Трактора» и «Металлурга»

Сайт «Первый областной» разыгрывает билеты на следующую домашнюю игру челябинцев.

Сегодня, 11 сентября, челябинский «Трактор» примет на домашнем льду магнитогорский

«Металлург». Команды уже встречались в межсезонье. По матчу «черно-белые» и «сталевары» сыграли на Мемориале Ромазана и Кубке губернатора Челябинской области. Тогда по одной победе на свой счет записал каждый южноуральский клуб. «Трактор» и «Металлург» забросили в ворота 15 шайб на двоих. Увидим, стоит ли ожидать такого же количества точных ударов в «регулярке».

Подобные встречи всегда являются принципиальными. Как проявят себя подопечные Германа Титова, смотрите в прямом эфире на сайте «Онлайн ТВ». Также «Первый областной» проведет текстовую трансляцию матча.

1obl.ru разыгрывает билеты на следующую встречу челябинцев. 13 сентября «черно-белые» встречаются с екатеринбургским «Автомобилистом».

Для того, чтобы получить проходки и увидеть своими глазами уральское дерби, укажите в комментариях к трансляции автора первой заброшенной шайбы игроком «Трактора» и точное время. Тот, кто окажется ближе всего к точному таймингу, получит билеты. Варианты принимаются до первого удачного броска.