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«Период застоя». Герман Титов о поражении «Трактора»

Наставники команд подвели итоги встречи.
сегодня в 12:22
  |  Хоккей

Главный тренер «Трактора» Герман Титов и наставник «Металлурга» Йозеф Яндач поделились мыслями об итогах первого в этом сезоне южноуральского дерби. По словам наставника «черно-белых», команда потерпела поражение из-за отсутствия игровой практики. Однако, несмотря на проигрыш, Герман Титов поблагодарил болельщиков, пришедших на матч.

Ребята настраивались, но в первом периоде нам не хватило в какой-то степени игровой практики. Мы семь дней не играли, период застоя. Действиями во втором и третье периодах я доволен. Стали лучше двигаться, создавать моменты, играли до конца и сравняли счет. В овертайме побежали, хотели дожать соперника, но не получилось. Пропустили контратаку и получили гол. Спасибо болельщикам, которые гнали команду вперед и давали нам все энергию! — цитирует Германа Титова пресс-служба «Трактора».

Главный тренер «Металлурга» отметил, что упорная борьба была на протяжении всех 60 минут игры. «Магнитка» имела шансы забить второй гол, когда челябинцы стали открываться и больше играть в атаке. Кроме того, Йозеф Яндач рассказал, что в команде очень ждали возвращения Евгения Тимкина, который травмировался на предсезонных сборах.

Была борьба все 60 минут. Обе команды хорошо играли в своих зонах. При счете 1:0 могли забивать еще. За 10−12 минут до конца основного времени «Трактор» стал открываться. Имели возможность забить в контратаках, но не получилось. В итоге пропустили, но забили в овертайме, и эта шайба принесла нам два очка. Возвращение Тимкина? Он травмировался на сборах, долго не играл, готовился. Мы ждали его возвращения, он хороший рабочий игрок, важен для нас не только на льду, но и в раздевалке. — рассказал Йозеф Яндач.

Матч закончился победой «Металлурга» в овертайме со счетом 2:1. У гостей дублем отметился Мэтт Элиссон. За «Трактор» отличился Артем Пеньковский.

Напомним, сайт «Первый областной» в группе «Вконтакте» провел розыгрыш билетов на следующий матч «Трактора» против «Автомобилиста», который пройдет завтра, 13 сентября. Для победы нужно было назвать автора и время первого гола, забитого игроком челябинской команды. Ближе всех к правильному варианту оказался наш читатель Николай Кузмицкас. Поздравляем победителя!

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