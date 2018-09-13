/ Смотрите на 1obl.tv трансляцию противостояния «Трактора» и «Автомобилиста»

﻿Гости из Екатеринбурга постараются укрепить лидерство в Восточной конференции.

Сегодня, 13 сентября, челябинский «Трактор» завершает домашнюю серию. Соперником в матче станет екатеринбургский «Автомобилист». В прошлом матче челябинцы после долгого перерыва уступили магнитогорскому «Металлургу». Тогда причиной поражения своих подопечных Герман Титов назвал недельный перерыв в расписании. Сейчас такой проблемы у челябинцев возникнуть не должно. С начала сезона «черно-белые» набрали 3 очка, записав в свой актив одну победу и два поражения.

Свердловский «Автомобилист» намерен продолжить победную серию. Соседи из Екатеринбурга держали пять побед из пяти. Это позволило уральской команде подняться на первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Догоняет свердловчан омский «Авангард», команды борются на единоличное лидерство.

После этой встречи челябинцы отправятся в четырехматчевое турне. Команда побывает в Магнитогорске, Хельсинки, Москве и Сочи.

«Первый областной» проведет прямую трансляцию встречи. Также на сайте будет доступна текстовая. Начало мачта в 19 часов.