/ Объявляем розыгрыш билетов на первый матч «Трактора» и «Металлурга»

Встреча состоится на челябинской ледовой арене 11 сентября.

Уже завтра, 11 сентября, в ледовой арене «Трактор» состоится встреча двух главных команд области. На своем льду челябинцы примут «Металлург» из Магнитогорска. Встреча станет очередным серией Уральского дерби. Очные встречи «Сталеваров» и «Трактористов» являются одними из самых жарких и принципиальных в КХЛ.

Стать участником розыгрыша очень просто. Нужно лишь подписаться на сообщество 1obl.ru, сделать репост записи на свою страничку. Победитель будет определяться генератором случайных чисел. Итоги конкурса подведем во вторник, 11 сентября, следите за сообщениями в группе. — сообщает smm-редактор сайта «Первый областной» Александра Благинина.

Визитом в Челябинск магнитогорцы дают старт выездной серии. В четырех домашних матчах команда Йозефа Яндача одержала две победы над «Слованом» из Братиславы и китайским «Куньлунем», но проиграла ЦСКА и рижскому «Динамо». Челябинцы, в свою очередь, проиграли все тем же «Армейцам» и обыграли «Слован». Сейчас «Магнитка» занимает 5 место в восточной конференции, «Трактор» — девятое. Последний раз команды играли между собой в Магнитогорске на мемориале имени Ивана Ромазана. Тогда «Металлург» победил в овертайме со счетом 3:2.