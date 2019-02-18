/ «Трактор» продолжает последний выезд сезона матчем в Москве

Челябинцы сыграют против столичного «Динамо».

Продолжается борьба за сохранение места в плей-офф для челябинского «Трактора». Сегодня, 18 февраля, «черно-белые» играют гостевой матч против московского «Динамо».

Несмотря на 4 поражения подряд, подопечные Алексея Тертышного продолжают оставаться фаворитом в гонке за 8-е место в Восточной конференции, в борьбе за которое теперь участвуют две команды, поскольку нижнекамский «Нефтехимик» после разгромного поражения от магнитогорского «Металлурга» лишился шансов попасть в топ-8. Отметим, что отрыв «Трактора» от идущей следом «Сибири» из Новосибирска составляет всего 2 очка.

«Динамо» же, после поражения в овертайме от «Сочи», окончательно определило своего соперника в первом раунде на вылет — им станет финский «Йокерит». На данный момент «бело-голубые» идут на пятом месте на Западе. В составе московской команды стоит отметить связку форвардов, воспитанников череповецкой «Северстали», Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого, которые набрали на двоих 127 очков.

Встреча состоится сегодня, 18 февраля, в 21:30 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Также для читателей «Первого областного» наш сайт проведет текстовую трансляцию игры.