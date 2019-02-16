/ Анатолий Картаев рассказал о перспективах «Трактора» на остаток сезона

По мнению специалиста, исход «регулярки» определят морально-волевые качества команды.

О перспективах «Трактора» в концовке регулярного чемпионата КХЛ рассказал известный хоккейный тренер и эксперт Анатолий Катаев. Как считает специалист, одной из причин, по которой «черно-белые» сейчас вынуждены бороть за плей-офф являются травмы лидеров команды, хоккеистов из первых звеньев.

Кроме того, по мнению Анатолия Картаева, сейчас «Трактор» испытывает большое психологическое давление, которое также можно назвать одним из факторов, помешавших команде набрать необходимые очки на этой игровой неделе.

Тем не менее, произошла обкатка молодых, они попробовали поиграть, это уже задел на следующий год, знаем, кого наигрывать, подпускать к составу. На самом деле, произошел недобор очков, и «Сибирь» еще, как назло выигрывает. Было расстояние в 15 очков, сократилось до 2, тоже немаловажный момент. Ситуация такая, что играем «на мандраже», уже видим, что в спину дышат команды, которые хотят войти в восьмерку. Просто надо собраться, поговорить с командой, ребятам надо поговорить, понять, что делать, чтобы выиграть. Думаю, что в этом выезде надо брать очки. Морально-психологическое состояние команды очень многое определило. По игре: проигрываем в одну шайбу. Игра в обороне нас устраивает, игра в атаке — не можем забить. Почему? Не знаю, может на самом деле психологическое состояние игроков такое, что хотят забить, а не получается. — рассказал сайту «Первый областной» Анатолий Картаев.

Однако эксперт уверен, «Трактор» сможет набрать необходимые команде очки и пробиться в стадию игр на вылет. Не стоит забывать, что ближайшим преследователям челябинцев — «Сибири» и «Нефтехимику» также предстоят игры с лидерами лиги, такими как «Авангард», «Автомобилист» и СКА. Анатолий Картаев считает, что именно характер, выдержка и игровая дисциплина в конечном итоге определят, кто из тройки «Трактор», «Сибирь», «Нефтехимик» окажется в плей-офф.

Напомним, что «черно-белые» проведут свой матч уже сегодня, 16 февраля, на выезде против череповецкой «Северстали». Прямую трансляцию противостояния команд смотрите на телеканале ОТВ, и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.