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/ «Трактор» прервал серию поражений, обыграв московское «Динамо»

«Трактор» прервал серию поражений, обыграв московское «Динамо»

Голкипер «черно-белых» Александр Судницин оформил «сухарь».
вчера в 23:54
  |  Хоккей

Первую победу за 4 матча одержал челябинский «Трактор». Подопечные Алексея Тертышного в упорном противостоянии с минимальным преимуществом обыграли московское «Динамо».

В первом периоде челябинцы отдали инициативу в атаке динамовцам и меньше времени проводили в атаке. Однако «бело-голубые» не смогли реализовать свои моменты, поэтому в первые двадцать минут игры зрители не увидели заброшенных шайб.

Второй период так же прошел под диктовку москвичей, однако хоккеисты «Трактора» продемонстрировали грамотную оборону, не дав «бело-голубым» забить. На второй перерыв команды ушли при счете 0:0.

В третьем периоде «Трактору» удалось забить гол. За 7 минут до конца периода Антон Глинкин с передачи Игоря Исаева отправил шайбу в ворота Александра Еременко. На последних минутах периода «бело-голубые» пытались организовать финальный штурм ворот Александра Судницина, но грамотная оборона челябинцев не позволила «Динамо» забить гол.

Следующий матч «Трактор» проведет в среду, 20 февраля. В гостевом матче «черно-белые» сразятся с нижегородским «Торпедо». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканле ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск): (0:0; 0:0; 0:1;)

Голы:

52:52. Антон Глинкин, «Трактор», 0:1

Статистика матча: Броски: 71−27; Броски в створ: 36−13; Голы: 0−1; Вбрасывания: 26−28; Блокированные броски: 6−18; Силовые приемы: 21−15; Время в атаке: 16:47—06:09; Штраф: 4−12.

Нарезка лучших моментов игры:

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