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/ Виктор Труфанов поделился мнением о шансах «Трактора» на плей-офф

Виктор Труфанов поделился мнением о шансах «Трактора» на плей-офф

По мнению эксперта, команде необходимо грамотно сыграть в обороне и проявить бойцовские качества.
сегодня в 17:38
  |  Хоккей

Хоккейный эксперт и специалист Виктор Труфанов рассказал о перспективах челябинской команды на остаток сезона, а также высказал свою точку зрения, почему «черно-белые» не набрали очков в матче с одним из аутсайдеров лиги, череповецкой «Северсталью», но обыграли лидеров КХЛ — магнитогорский «Металлург» и московское «Динамо».

Это вопрос сложный. Тут надо быть внутри команды. Почему с «Северсталью» плохо сыграли? Может, причина, что очень хотели выиграть, и был мандраж. Туда же относится предыдущее, все перегорели. А с «Динамо» получилось, что падать некуда. Ну и сказать, что «Динамо» играло сильно, я думаю, они готовятся в плей-офф под известного соперника — «Йокерит». Если продолжить, то оставшиеся игры у «Сибири» — «Авангард» уже тоже знает своего соперника — это магнитогорский «Металлург», поэтому я не думаю, что они будут «валять дурака», так же как и «Автомобилист». Я не думаю, что «Сибирь» в этих матчах наберет 4 очка, это просто нереально. — прокомментировал сайту «Первый областной» хоккейный эксперт Виктор Труфанов.

Рассказал эксперт и о шансах челябинской команды в раундах на вылет. По словам Виктора Труфанова, несмотря на то, что, по мнению СМИ, у «Трактора» мало шансов, «черно-белым» необходимо бороться и удивить хоккейную общественность.

Сейчас нет вариантов играть по-другому. Мы не научимся за два дня забивать. Поэтому единственный вариант — грамотно играть в обороне, стараться забить гол и держаться за него. «Автомобилист» на сегодняшний день поэты, а «Трактор» — прозаики, романисты. Поэтому если они свой роман на своей территории не смогут положить правильно, то все может быть. В плей-офф побеждает оборона, а у «Автомобилиста» все выстроено в атаку, на забивающих людей. Я желаю нашим соседям как можно дальше пройти, если они об «Трактор» не споткнутся, что может быть, но, я думаю, далеко они не пройдут, потому что оборона оставляет желать лучшего. — сказал сайту «Первый областной» Виктор Труфанов.

Отметим, «Трактору» осталось сыграть две игры в регулярном чемпионате против нижегородского «Торпедо» и СКА из Санкт-Петербурга. Отрыв челябинцев от новосибирской «Сибири» составляет 4 очка. Для стопроцентного выхода в плей-офф «Трактору» достаточно набрать один балл уже в ближайшей игре.

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