/ «Трактор» назвал имя первого соперника в сезоне 2018/2019

Челябинцы на домашнем льду встретятся с московским ЦСКА.

Челябинский «Трактор» проведет матч-открытие на домашнем льду. «Черно-белые» под сводами ледовой арены имени Валерия Белоусова примут гостей из Москвы.

Полный календарь предстоящего сезона будет представлен завтра, 5 июля. Дата первого выезда и подробное расписание «черно-белых» появится в 14 часов по местному времени.

Первый матч сезона 2018/2019 ХК «Трактор» состоится 2 сентября. На домашней арене «Трактор» мы встречаемся с ЦСКА. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ХК «Трактор».

Уже известна дата матча-открытия. Днем ранее, 1 сентября, в столице встретятся обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона «Ак Барс» и обладатель Кубка континента-2017/2018 питерский СКА.

Ранее новый главный тренер челябинского клуба рассказал о возможных раскладах в команде. Подробное интервью с Германом Титовым читайте здесь.