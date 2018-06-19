/ Губернатор Челябинской области поздравил вице-президента «Трактора» с юбилеем

Сергею Макарову исполнилось 60 лет.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который также является президентом ХК «Трактор», поздравил вице-президента клуба Сергея Макарова с 60-летием. Он признал заслуги юбиляра, заявив, что его спортивная карьера затмевает все остальные.

Один из лучших снайперов в истории отечественного хоккея, Вы стали живой легендой и кумиром многих поколений советских и российских мальчишек. И сегодня Ваше звездное имя высоко несут, как флаг, воспитанники челябинской хоккейной школы. Путь в спорте никогда не бывает легким. Каждый сезон — это испытание на прочность, на силу характера, выход за пределы своих возможностей. И в то же время лед дарит победу лишь тем, кто верит в командный дух, кто целиком предан игре. Вас всегда отличало умение срабатываться с людьми, и эта способность по сей день служит развитию профессионального хоккея в Челябинской области и России.

— обратился с поздравлением Борис Дубровский.

Сергею Макарову пожелали удачи, бесконечных жизненных сил для реализации всего задуманного, а также крепкого здоровья, счастья мира и благополучия.