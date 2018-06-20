/ Герман Титов о Демченко, Кравцове и хоккейной тактике

Новый наставник челябинского «Трактора» готовится к предстоящему сезону.

Герман Титов дал интервью пресс-службе челябинского «Трактора». Новый тренер «черно-белых» сейчас активно готовится к новому сезону, знакомится с игроками и разрабатывает стратегию. Титов отметил сохраненный костяк команды дал оценку новым членам клуба.

Те приобретения, которые были сделаны в межсезонье, что называется, «точечно» усилили ряд позиций. Состав действительно боевой, и моя задача — сделать так, чтобы каждый чувствовал себя на своем месте в команде. В идеале должна быть «команда лидеров». «Это залог успеха в современном хоккее.»— сказал главный тренер «Трактора» Герман Титов.

Наставник рассчитывает показать достойный результат в сезоне 2018/2019, поскольку болельщики будут ожидать новых побед после бронзовых наград. Делиться секретами расстановки звеньев Титов пока не намерен, он присматривается к игрокам.

Всем нравится атакующий, зрелищный, комбинационный хоккей. Постараемся поставить такой и в «Тракторе», но при этом ни в коем случае нельзя забывать об обороне. Здесь главное — найти оптимальный баланс между защитой и атакой. Чем и займемся в тренировочном процессе. — продолжает Титов.

Титов пока не выделяет одного голкипера. Оба, по его мнению, хорошо себя проявляют. Он намерен оценить навыки Василия Демченко и новичка Александра Судницина по ходу встреч.

Здорово, что есть конкуренция. Будем смотреть по ситуации, кто и как себя покажет. И, конечно, молодому голкиперу обязательно представится шанс себя проявить. — отметил Герман Титов.

Отдельно он выделил молодую «звезду» — 18-летнего Виталия Кравцова.

Виталий Кравцов здорово играет, слежу за его успехами, рад, что он стал лучшим новичком сезона в КХЛ. Сейчас моя задача — развивать парня, не дать ему остановиться в росте. — отметил главный тренер.

Читайте подробнее о составе «Трактора» на новый сезон здесь.

