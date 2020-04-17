Переговоры Сергея Мозякина с «Металлургом» продолжаются

Капитан «сталеваров» ещё может остаться в команде.

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Сергей Паремузов, агент капитана магнитогорского «Металлурга», нападающего Сергея Мозякина высказался о том, останется ли его клиент в составе «сталеваров». По словам представителя хоккеиста, вероятность этого ещё существует.



Напомним, контракт Сергея Мозякина с магнитогорским клубом истекает 30 апреля. Ранее вице-президент команды Сергей Ласьков заявил, что игрока не устроило предложение «Металлурга». Однако затем, главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв сказал, что обсуждение контракта сторонами до сих пор идёт. Эту информацию подтвердил и представитель хоккеиста.

«Все, что я могу сказать на данный момент — история не закрыта, переговоры с „Металлургом“ о будущем Мозякина в команде продолжаются»,— цитирует Сергея Паремузова «Спорт-Экспресс».

Сергей Мозякин выступает за «Металлург» с 2011 года. Вместе с магнитогорской командой нападающий дважды выигрывал Кубок Гагарина и по одному разу становился серебряным и бронзовым призёром розыгрышей КХЛ, а также переписал ряд рекордов лиги.

В прошедшем сезоне Сергей Мозякин провёл за «Металлург» 62 игры, в которых набрал 46 очков. «Магнитка» вышла в плей-офф с 7-го места на Востоке и в 5 встречах уступила «Барысу» из Нур-Султана.