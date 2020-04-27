Вице-президент «Металлурга»: «Агент Сергея Мозякина взял паузу»

Сергей Ласьков прокомментировал заключение контрактов с игроками.

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Сергей Ласьков, вице-президент магнитогорского «Металлурга» рассказал, как обстоят дела с формированием команды на следующий сезон. Функционер отметил, что команду точно покинет защитник Никита Пивцакин, в то время как шведскому легионеру Деннису Расмуссену было сделано новое предложение. Не осталась без внимание и тема контракта капитана «сталеваров» Сергея Мозякина. Сергей Ласьков подчеркнул, что агент игрока взял паузу для размышления. Также прояснилась ситуация и с контрактами защитников Алексея Береглазова и Ивана Верещагина.



«По Сергею Мозякину его агентом пока взята пауза, так как на этой неделе будет внеочередной совет директоров КХЛ по поводу потолка зарплат. Защитник Никита Пивцакин покидает „Металлург“. С Деннисом Расмуссеном ведутся переговоры, по Верещагину и Береглазову смотрим. Думаю, будем делать им квалификационные предложения как ограниченно свободным агентам, а дальше уже договариваться», — цитирует Сергея Ласькова «Чемпионат».

Напомним, что тема с уходом Сергея Мозякина из «Металлурга» — одна из главных в текущем межсезонье КХЛ. Нападающий провёл в Магнитогорске 9 лет карьеры и дважды выиграл Кубок Гагарина, однако поначалу не смог договориться с руководством клуба о новом контракте. По информации ряда СМИ, «Металлург» пошёл на существенное сокращение зарплаты своего лидера. Спустя некоторое время переговоры между представителями Мозякина и «сталеваров» возобновились.