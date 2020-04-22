Вратарь НХЛ заявил о желании поиграть за «Металлург»

Антон Худобин хочет присоединиться к «сталеварам» перед завершением карьеры.

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Вратарь команды НХЛ «Даллас Старз» Антон Худобин заявил, что хочет поиграть в Континентальной хоккейной лиге перед завершением карьеры. 33-летний голкипер подчеркнул, что у него есть желание вернуться в Магнитогорск и защищать цвета «Металлурга».



О своём желании Антон Худобин рассказал в интервью бывшему голкиперу сборной России и клубов НХЛ Николаю Хабибулину. Также вратарь «Далласа» рассказал, с кем бы он хотел играть в Магнитогорске.

«Хочу поиграть за „Металлург“. Хорошо бы собраться нашей бандой на сезончик: я, Кулемин, Малкин. Может, выиграем Кубок Гагарина»,— рассказал Антон Худобин.

Отметим, что Антон Худобин — воспитанник хоккейных школ Усть-Каменогорского «Торпедо» и магнитогорского «Металлурга». Дебют вратаря на взрослом уровне состоялся именно в составе «сталеваров» в сезоне 2004-2005. В текущем игровом году в НХЛ россиянин провёл 30 игр, из которых 26 — в стартовом составе. На счету Антона Худобина 16 побед, при коэффициенте надёжности в 2,22 шайбы за игру и 93% отражённых бросков.