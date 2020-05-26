Сергей Мозякин продолжит играть за «Металлург»

Именитый форвард проведёт в Магнитогорске ещё один сезон.

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Эпопея с новым контрактом нападающего Сергея Мозякина подошла к концу. Форвард, который записал на своё имя ряд рекордов КХЛ остаётся в составе «Металлурга», где играет с 2011 года. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на 1 сезон, рассказали «Первому областному» в пресс-службе «сталеваров».



Как отметил первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков несмотря на шум, который был поднят в СМИ вокруг контракта Сергея Мозякина, между игроком и командой шёл обычный процесс переговоров. Функционер поблагодарил сторону игрока за понимание новых реалий российского хоккея и грамотное отношение к делу.

«Фанатов „Магнитки“ поздравляю с тем, что Мозякин ещё на протяжении сезона будет переписывать очередные рекорды, защищая хоккейные цвета нашего города»,— сказал Сергей Ласьков.

Подписание Сергеем Мозякиным контракта прокомментировал и главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв. Наставник «сталеваров» отметил, что для форварда этот сезон станет уже десятым в цветах магнитогорской команды, а сам игрок является легендой КХЛ.

«Его опыт будет крайне полезен команде — у него несомненно есть, чему поучиться. Мы будем использовать максимально эффективно его сильные стороны, в том числе, конечно, при действиях в большинстве»,— подчеркнул Илья Воробьёв.

Напомним, слухи о том, где продолжит карьеру Сергей Мозякин стали появляться ещё в начале весны. Затем появилась информация, что игрок останется в Магнитогорске. Столь долгие переговоры, по данным СМИ, были связаны с разногласиями сторон в зарплате.