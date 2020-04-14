Илья Воробьёв: «Мозякин и Кошечкин после первого собрания сказали: „Тебе Петрович, здесь очень много разгребать“»

Главный тренер «Металлурга» озвучил причины неудачного сезона и прокомментировал трансферные новости.

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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал в каком состоянии он принял команду после того, как возглавил коллектив в сентябре. Специалист, который несколько раз до этого подчеркивал, что «сталевары» провалили предсезонную подготовку, в прямом эфире сайта «Спорт-Экспресс» заявил, что это отразилось на игре на протяжении всего сезона.



По словам Ильи Воробьёва это вылилось в ряд проблем. В итоге в один момент на тренировке «Магнитки» из-за различных повреждений присутствовало всего 14 человек.

«Приехали в гости к „Спартаку“ — пришлось отменить тренировку, потому что у нас был вирус, но не тот. Когда-то должно было прийти время оплатить все эти проблемы — вот так катился снежный ком. Когда в сентябре собрал первое собрание с ребятами, спросил, какие проблемы. Потом оставил Мозякина и Кошечкина. Говорю: „Ребят, что у вас тут творится?“. Они отвечают: „Если уложиться в одно предложение, то тебе Петрович, здесь очень много разгребать“. Но тогда не понимал, насколько плохо. Но ничего страшного, разгребем и перестроимся», — цитирует Илью Воробьева «Спорт-Экспресс».

Прокомментировал наставник и информацию вокруг будущего состава «Металлурга». В частности Илья Воробьёв ответил на вопрос о том, продолжит ли играть за «Магнитку» Сергей Мозякин. Тренер подчеркнул, что сейчас обе стороны находятся в стадии переговоров, однако сам он с нападающим на эту тему не общался.

«Мы виделись, поболтали о детях, о семье, но не о контракте. Сейчас они находятся в процессе переговоров. Думаю, они что-то решат. Мозякин — крутой игрок. Он — легенда», — сказал Илья Воробьёв.

Высказался тренер и об уходе защитника Виктора Антипина. По словам Ильи Воробьёва, игроку предложили другие финансовые условия, однако велика вероятность, что воспитанник «Металлурга» не останется в родной команде на следующий сезон.

«Скорее всего, он уйдет. Несколько месяцев назад мне сказали, что „Магнитка“ подходит к подписаниям игроков креативно. Но за эти креативные деньги мы наберем команду из 10 человек. Сейчас есть потолок зарплат. Мы не может подойти с той же креативностью с этими деньгами. Поэтому нужно обновляться и строить новую голодную команду», — подчеркнул главный тренер «Металлурга».

Напомним, Илья Воробьёв стал главным тренером «Металлурга» в сентябре прошлого года. Наставник сменил на этой позиции Йозефа Яндача, который провёл у руля «сталеваров» сезон 2018-2019, но был уволен после 3 игр в сезоне 2019-2020. Илья Воробьёв не первый раз становится у руля «Металлурга». В сезоне 2013-2014 он в качестве помощника главного тренера завоевал Кубок Гагарина, а затем поднял трофей над головой уже будучи главным в сезоне 2015-2016. В следующем году его «Магнитка» добралась до финала, но проиграла СКА из Санкт-Петербурга, а в ноябре 2017 Илья Воробьёв был отправлен в отставку.

Магнитогорский «Металлург» в прошедшем сезоне вышел в плей-офф с 7 места в Восточной конференции, но не смог пройти дальше первого раунда. В серии из 5 Матей магнитогорцы уступили «Барысу» из Нур-Султана с общим счётом 4:1.