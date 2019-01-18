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/ Артемий Панарин поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему вернуться на родину

Артемий Панарин поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему вернуться на родину

Так хоккеист отреагировал на баннеры, призывающие его вернуться на Южный Урал.
сегодня в 17:03
  |  Хоккей

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин выложил в своих «историях» в «Инстаграме» фотографию одного из баннеров, который хоккейный клуб «Трактор» разместил на родине хоккеиста в городе Коркино. К скриншоту «Хлебушек» прикрепил голосование с двумя вариантами ответов: «Да» или «Нет». На немой вопрос хоккеиста 81% подписчиков дали положительный ответ.

Как рассказали нашему сайту в пресс-службе «черно-белых», клуб хотел не только поддержать мировую акцию, но и выразить поддержку «Хлебушку», который никогда не забывает, откуда он родом.

Артемий всегда отличается чувством юмора, он креативен, плюс — любит малую родину и страну. Он всегда приезжает в Коркино, у него хорошие корни. Мы хотели это подчеркнуть и поддержать акцию, а также выразить свое уважение и поддержку хоккеисту. Нам также понравилась реакция людей, и то, что сам Артемий увидел нашу акцию. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Напомним, первыми с предложением для хоккеиста на баннере выступил бар High Bank Distillery из Коламбуса, который пообещал «Хлебушку» пожизненный запас алкоголя за продление контракта с «Синими Жакетами». Позднее акция бара превратилась во флешмоб, к которому, сначала подключилась стоматология из Коламбуса, а затем и ряд клубов КХЛ.

Отметим, контракт Артемия Панарина с его нынешним клубом заканчивается этим летом. Тогда же игрок может стать неограниченно свободным агентом. Сам хоккеист с юмором относится к подобным предложениям, однако всерьез о том, где продолжит свою карьеру, пока что не говорит.

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