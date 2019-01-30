/ Болельщики «Коламбуса» освистали Артемия Панарина на матче с «Баффало»

Поклонники команды выразили недовольство ситуацией с контрактом.

Фанаты «Коламбус Блю Джекетс» начали активно выражать недовольство ситуацией с контрактом форварда Артемия Панарина. Во время матча «Коламбуса» против «Баффало Сейберз» пришедшие на игру болельщики освистали «Хлебушка».

О том, что фанаты гудели в адрес 9-го номера «Синих Жакетов», в своем «Твиттере» рассказал обозреватель ресурса The Athletic Аарон Порцлайн.

Небольшое число болельщиков «букали» когда Артемия Панарина представили в стартовом составе команды, а также после короткого касания шайбы, когда «Коламбус» выиграл вбрасывание. — написал Аарон Порцлайн.

Недавно агент Артемия Панарина Дэн Мильштейн заявил, что игрок не будет вести переговоры с командой до конца сезона. Сам хоккеист отказался как-либо комментировать эту тему во время общения с прессой.

Отметим, что, несмотря на неодобрение болельщиков, Артемий Панарин сделал две голевых передачи, которые, впрочем, не помогли «Коламбусу» переиграть «Баффало». Противостояние команд закончилось со счетом 5:4 в пользу «Клинков».