Об игровых качествах Виталия Кравцова рассказал генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс»

Джефф Гортон положительно оценил уровень воспитанника «Трактора».

Генеральный менеджер команды НХЛ « Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон высказался об игровых качествах экс-нападающего «Трактора» Виталия Кравцова, который подписал с «синерубашечниками» профессиональный контракт и на данный момент тренируется в лагере развития команды. По словам функционера, навыки форварда впечатляют не только на льду, но и за его пределами.



Он приехал сюда, чтобы показать всем, что он может и хочет говорить на английском языке. Думаю, это многое говорит о том, кем он является. Он пришел, чтобы бороться за место в составе «Рейнджерс». Как и другие парни в лагере развития, он будет пытаться пробиться в команду. И почему нет? Он несколько лет играл в КХЛ, добился успеха. Он делает все, что нужно, чтобы стать хорошим игроком. — цитирует генерального менеджера «Рейнджерс» Джеффа Гортона пресс-служба команды.

Сам Виталий Кравцов в недавнем интервью отметил, что еще не знает, сможет ли заиграть за основной состав «Рейнджерс» уже в будущем сезоне. По его словам, на этот вопрос лучше ответит тренерский штаб. Однко сам молодой нападающий уверяет, что стал лучше по сравнению с прошлым сезоном.



Напомним, Виталий Кравцов был выбран «Рейнджерс» на драфте 2018 года под 9-м номером. Прошлый сезон игрок провел в «Тракторе», где за 50 игр набрал 21 очко.

