Виталий Кравцов и Артемий Панарин забили все голы в предсезонном матче за «Нью-Йорк Рейнджерс»

Их соперниками стали соседи по городу — «Нью-Йорк Айлендерс».

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В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные матчи. Вечером 24 сентября в Нью-Йорке состоялась игра двух хоккейных представителей этого города: «Рейнджерс» и «Айлендерс».

До «нью-йоркского дерби» Виталий Кравцов провел в основе «рейнджеров» два матча в предсезонных играх. За эти две игры он отметился одной голевой передачей. На этот раз он сумел забить шайбу, которая на старте второго периода открыла счет в матче с «Айлендерс». Он сделал то, чему научился еще в «Тракторе»: дождался, пока партнеры с шайбой войдут в зону соперника, где его сокомандник обошел соперников и исполнил передачу на Кравцова, который готов был ее принять. Кравцов стал третьей звездой матча, сыгравший в общей сложности 15 минут.

Вторую шайбу забил уроженец Коркино Артемий Панарин и стал первой звездой этого матча. Он вышел на лед с еще одним россиянином Павлом Бучневичем, и у них получилась красивая русская комбинация. Панарин протащил шайбу из своей зоны в чужую, переправил ее на другой фланг к Бучневичу, тот переиграл защитников, вернул ее Артемию, который мощным броском отправил ее в ворота.

Свою вторую шайбу, Артемий забросил уже в пустые ворота, когда «Айлендерс», пытаясь отыграться, заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Напомним, воспитанник челябинского «Трактора» Виталий Кравцов в мае подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».

А Артемий Панарин летом перешел в «Рейнджерс» из «Коламбус Блю Джекетс», где он за минувший сезон набрал 87 очков, забив 28 шайб и сделав 59 результативных передач.