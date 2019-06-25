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/ Виталий Кравцов рассказал о шансах заиграть в НХЛ в следующем сезоне

Виталий Кравцов рассказал о шансах заиграть в НХЛ в следующем сезоне

Форвард находится в тренировочном лагере «Нью-Йорк Рейнджерс».
сегодня в 17:11
  |  Хоккей

Форвард Виталий Кравцов, подписавший этой весной контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», рассказал о том, как прошла предсезонная подготовка. По словам бывшего нападающего «Трактора», он провел в США два месяца, во время которых занимался с личным тренером.

Виталий Кравцов рассказал, что счастлив находиться в тренировочном лагере, однако пока нападающий не знает, сможет ли он заиграть в НХЛ уже в следующем сезоне.

Тренерский штаб точнее вам сможет ответить на этот вопрос. А мне просто нужно много работать и ждать шанса. Думаю, что могу играть лучше, чем в этом сезоне. Мне кажется, что я стал лучше по сравнению с прошлым сезоном. В прошлом году много работал над формой и английским. Видел очень много матчей «Рейнджерс» по телевизору, со многими ребятами общался, так что состав команды знаю хорошо. Не могу ответить на вопрос, где я вижу себя в составе, спросите об этом тренера. — цитирует Витялия Кравцова пресс-служба «Рейнджерс».

Напомним, форвард был выбран командой из Нью-Йорка на драфте 2018 года под общим 9-м номером. Прошлый сезон Виталий Кравцов провел в «Тракторе». За 50 матчей в составе «черно-белых» игрок набрал 21 результативный балл.

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