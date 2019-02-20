/ «Трактор» проиграл «Торпедо» в последнем матче на выезде

Несмотря на результат, челябинцы вышли в плей-офф.

«Трактор» вышел в плей-офф. Несмотря на результат матча с нижегородским «Торпедо», челябинцы, благодаря поражению «Сибири» от «Автомобилиста», вышли в первый раунд игр на выбывание.

В первом периоде хозяева забили один гол. Роберт Саболич замкнул атаку «Торпедо», забив первый гол. Во втором периоде зрители матча не увидели забитых голов, хотя нижегородцы в первые минуты создавали опасные моменты у ворот Александра Судницина.

Третий период ознаменовался еще одной шайбой Роберта Саболича в ворота «Трактора». Таким образом, благодаря дублю словенца и игре «на ноль» голкипера Андрея Тихомирова, нижегородцы одержали победу.

Следующий матч, который станет последнем в регулярном сезоне, «Трактор» проведет на домашнем льду. Соперником «черно-белых» в пятницу, 22 февраля, станет СКА из Санкт-Петербурга. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

«Торпедо» (Нижний Новогород) — «Трактор» (Челябинск) 2:0 (1:0; 0:0; 1:0)

Голы:

2:45. Роберт Саболич, «Торпедо», 1:0.

45:15. Роберт Саболич, «Торпедо», 2:0.

Статистика матча: Броски: 55−41; Броски в створ: 28−20; Голы: 2−0; Вбрасывания: 23−25; Блокированные броски: 10−11; Силовые приемы: 3−8; Время в атаке: 18:05—11:49; Штраф: 14−8.

Нарезка голов и лучших моментов игры: