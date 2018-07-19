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/ Генеральный менеджер «Трактора»: «Они понимают друг друга с полуслова»

Генеральный менеджер «Трактора»: «Они понимают друг друга с полуслова»

Хоккейный клуб презентовал новичков и рассказал об их желании играть в команде «черно-белых».
сегодня в 15:55
  |  Хоккей

Руководство челябинского «Трактора» представило сегодня новичков команды. Среди них — вратарь, нападающие и защитник. Южноуральская команда заметно усилилась в атаке. Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев представил каждого лично.

Голкипер Александр Судницин, 30 лет

Играл за «Сокол» Красноярск, «Мечел» Челябинск, «Газовик» Тюмень, «Рубин» Тюмень, «Нефтехимик» Нижнекамск, «Локомотив» Ярославль.

Александр Судницин — один из самых стабильных вратарей КХЛ. Привлекается в сборную России. Почему на него пал выбор? Мы решили усилить наши атакующие действия и освободить позицию легионера. Хочу пожелать, чтобы он выдал лучший сезон в карьере.

Нападающий Райан Стоа, 31 год

Выступал за «Лэйк Эри Монстерз» АХЛ; «Колорадо Эвеланш» НХЛ, «Вашингтон Кэпиталз» НХЛ, «Херши Беарз» АХЛ, «Металлург» Новокузнецк, «Нефтехимик» Нижнекамск, «Спартак» Москва.

Райан — игрок сборной США, в этом году участвовал на Олимпиаде. Самое главное — он уже давно знаком с нашим главным тренером. Герман Михайлович сказал, что они понимают друг друга с полуслова. Надеемся, он поможет Челябинску.

Нападающий Александр Бергстрем, 32 года

Играл в «Регле» Энгельхольм, «Улуфстрем ИК» Улуфстрем, «Оскарсхамн» Оскарсхамн, «Бурос» Бурос, «Мальме» Мальме, «Карлскруна» Карлскруна, «Сибирь» Новосибирск.

Александр Бергстрем — также участвовал в Олимпийских играх за сборную Швеции. Играл в одной тройке с Гюнге. Были длительные переговоры с Рихардом. Когда он узнал, что идут переговоры Бергстремом есть договоренность, подписал контракт на наших условиях через 2 дня.

Нападающий Антон Глинкин, 29 лет

Играл за «Трактор» Челябинск, «Мечел» Челябинск, «Трактор» Челябинск, «Ак Барс» Казань.

Представлять Антона Глинкина не нужно. Все его знаю и любят. Я думаю, он рад возвратиться в родной город, в родной клуб. Надеюсь, он будет вдвойне пахать, чтобы доказать, что он лучший.

Нападающий Евгений Лапенков, 33 года

Играл за «Витязь-2» Чехов, «Витязь» Чехов, «Химик» Воскресенск, «Металлург» Новокузнецк, «Кристалл» Саратов/Электросталь, «Локомотив-2» Ярославль, «Локомотив» Ярославль, «Нефтехимик» Нижнекамск, «Ак Барс» Казань, «Югра» Ханты-Мансийск, «Автомобилист» Екатеринбург, «Сочи» Сочи.

Лапенков — габаритный хоккеист, который может побороться на пятаке, забить трудовой гол, подраться за команду. Все может! За последние пять лет набирает более 27 очков.

Защитник Никита Хлыстов, 24 года

Клубная карьера: «Трактор» Челябинск, «Металлург» Новокузнецк, «Югра» Ханты-Мансийск, «Куньлунь Ред Стар» Пекин.

Наконец-то Никита Хлыстов вернулся в родные стены. В прошлом году зарекомендовал себя в «Куньлуне». Играл во второй паре, отыгрывал и большинство, и меньшинство. Мог также побиться и подраться, поэтому с ним подписан контракт.

Подробнее о возможной расстановке игроков сайт «Первый областной» писал раньше. Читайте здесь.

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