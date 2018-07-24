/ «Будут новые победы». Директор «Трактора» Иван Сеничев о новом сезоне и составе

Руководство клуба не берется давать прогнозов.

Бронзовые награды в сезоне 2018/2019 стали настоящей победой для команды. Челябинский «Трактор» уступил в плей-офф только будущим победителям. Это дает повод для дальнейшего роста и развития. Иван Сеничев, директор ХК «Трактор», признается, что предпочитает работать с профессионалами своего дела. Это касается всех сфер.

Клуб — это живой организм. Кадровые изменения происходили и будут происходить всегда. У нас же не крепостное право. Люди вправе выбирать себе более комфортные и высокооплачиваемые места работы. Это вполне нормально. Только через тернии мы проходим к звездам. Просто хочется верить, что когда-нибудь тернии закончатся. В прошлом году в начале сезона мало кто верил, что команда дойдет до финала Восточной конференции, но мы же дошли! Вспомните сентябрь — сколько было разговоров в Челябинске: и то не так, и другое не эдак, того выгнать, этих разогнать. А мы вышли в этот финал и взяли «бронзу». Так же и в новом сезоне — будут новые победы, поражения, радости и разочарования. Это жизнь. — рассказал директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Сеничев.

Иван Викторович признается, что расстроен решением чеха Павла Францоуза покинуть команду. Но участие в НХЛ было мечтой голкипера.