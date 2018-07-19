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/ Глинкин: «Было непривычно играть против челябинского клуба»

Глинкин: «Было непривычно играть против челябинского клуба»

Нападающий станет одним из ключевых игроков «Трактора»
сегодня в 16:35
  |  Хоккей

Знакомый челябинским болельщикам хоккеист Антон Глинкин намерен показать лучший сезон в карьере. Руководство «Трактора» возлагает большие надежды на именитого нападающего. Своей поддержкой здесь Глинкин называет семью — настоящую и «хоккейную».

Приятно вернуться домой, в родные стены. Семья, болельщики, все здесь. У меня большие планы, связанные с командой. Приятно, что здесь на меня рассчитывают. Планирую провести один из лучших сезонов в своей карьере и оправдать доверие. Хочу приложить все усилия, чтобы команда сыграла лучше и не опустила ту планку, которую достигла в прошлом сезоне. — поделился нападающий Антон Глинкин.

Как признается форвард, в прошлом сезоне ему было непросто выступать за «зеленых» под сводами ледовой арены «Трактор». Два года стали для него сложными в эмоциональном плане.

Конечно, было непросто, когда шел плей-офф, были игры навылет. Было непривычно играть против челябинского клуба. Родная арены, домашние стены, здесь выходишь играть с особенными чувствами. — продолжает Глинкин.

Напомним, челябинский «Трактор» представил всех новичков. Среди них шесть хоккеистов — вратарь, нападающие и защитник. Подробнее о каждом читайте в нашем материале.

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