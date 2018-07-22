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/ Хоккеисты «Трактора» начнут подготовку к сезону в Финляндии

Хоккеисты «Трактора» начнут подготовку к сезону в Финляндии

Тренер взял на сборы 34 игрока.
сегодня в 08:00
  |  Хоккей

Активные тренировки начинаются у хоккейного клуба «Трактор». Хоккеисты пришли в форму, потренировавшись на улице и на домашнем льду, а теперь им предстоят сборы в Финляндии. Тренер Герман Титов взял в Паюлахти 34 хоккеиста. Их ждут не только тренировочные игры, но и три контрольных матча с командами КХЛ.

Соперниками «черно-белых» станут уфимский «Салават Юлаев» (26 июля), нижнекамский «Нефтехимик» (29 июля) и череповецкая «Северсталь» (3 августа). Сразу по окончании игры с «Северсталью» команда в полном составе вернется в Челябинск, где будет готовиться к Кубку Губернатора Челябинской области. — рассказали о планах команды сайту «Первый областной» в пресс-службе ХК «Трактор».

Кубок губернатора пройдет в Челябинске с 14 по 18 августа. Ожидается, что в это же время жители города смогут увидеть Кубок Стэнли.

14 августа

15:00. Салават Юлаев vs Металлург

19:00. Трактор vs Авангард

15 августа

15:00. Авангард vs Салават Юлаев

19:00. Трактор vs Металлург

17 августа

15:00. Металлург vs Авангард

19:00. Трактор vs Салават Юлаев

18 августа

13:00. Матч за 3-е место

17:00. Финал

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